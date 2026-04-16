Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, hafta sonu kendi evinde ligde kalma adına zorlu bir maça çıkacak.

BAL 5. Grup 23.haftasında Söğüt İlçe Stadı'nda pazar günü saat 14.00'da Söğütspor, 2 Eylül İnönü Belediyespor'u konuk edecek. Söğütspor 13 takımlı ligde 26 puanla üşme hattı olan 10'uncu sırada haftayı tamamlarken, rakibi 2 Eylül İnönü Belediyespor 28 puanla düşme hattının bir üstünde 9'uncu sırada yer alıyor. Ligin bitimine 3 hafta kala kritik maç öncesi Söğütspor maçın oynanacağı statta günü tek antrenmanla geçti. Geçtiğimiz hafta lider Eşme Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kritik 3 puan alan lacivert-sarılı ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü. Ligde kalma adına zorlu bir maça çıkacak olan Söğütspor'da hafta sonu taraftarından tıka basa tribünleri doldurması bekleniyor.