DÜZCE(İHA) - Düzce'de Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri kapalı oylama ile gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda iki İl Genel Meclis üyesi ile iki muhtar birlik yönetiminde görev almak üzere belirlendi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin üye seçimleri, kapalı oylama usulüyle gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçim sürecinde birlik yönetiminde görev alacak isimler belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri Sefa Uçar ve Oğuzhan Küçük ile Köprübaşı Ömerefendi köyü Muhtarı Sedat Özbek ve İstilli köyü Muhtarı Hüseyin Şimşek birlik üyesi olarak seçildi.

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan yetkililer, belirlenen üyelerin görevlerini başarıyla yürüteceklerine inandıklarını ifade ederek alınan kararların il ve köyler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni yönetimin köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi noktasında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.