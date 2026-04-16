Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin spor turizmi alanındaki önemli projelerinden Lykos Yarı Maratonu, bu kez Paris Maratonu kapsamında uluslararası arenada tanıtıldı. 12 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilen dev organizasyon öncesinde kurulan Expo alanında Lykos Yarı Maratonu için tanıtım standı açıldı.

Dünyanın en prestijli maratonları arasında yer alan Paris Maratonu'na yaklaşık 70 bin sporcu katılırken, 57 bin 464 koşucu 42.195 kilometrelik parkuru tamamladı. 145 farklı milletten sporcunun yer aldığı organizasyon, küresel ölçekte geniş bir katılım ve yüksek görünürlük sağladı. Expo alanında farklı ülkelerden yarı maraton organizasyonlarının da tanıtıldığı etkinlikte, Lykos Yarı Maratonu Türkiye'den stant açan tek organizasyon olarak dikkat çekti. Üç gün boyunca ziyaretçileri ağırlayan stantta Denizli'nin doğal, tarihi ve turistik değerleri ile yarış parkuruna ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Lykos Yarı Maratonu, Paris gibi uluslararası ölçekte yüksek katılımlı ve prestijli bir organizasyonda yer almasıyla Denizli'nin turizm potansiyelinin ve parkur özelliklerinin tanıtımına katkı sundu.