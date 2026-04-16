Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayların ardından, Muğla'nın Menteşe ilçesinde eğitim kurumlarının çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla polis ve özel güvenlik ekipleri okul girişlerinde nöbet tutmaya başladı.

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş merkezli yaşanan asayiş olayları, ülke genelinde güvenlik politikalarının yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Bu kapsamda Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, özellikle çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak adına geniş çaplı bir denetim mekanizması devreye sokuldu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile okullarda görevli özel güvenlik personeli, koordineli bir şekilde mesaiye başladı. Sabahın erken saatlerinde okul önlerinde konuşlanan ekipler, sadece öğrencilerin güvenli geçişini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda okul çevresindeki şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde de GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıyor.

Özellikle sosyal medyada yayılan haberler sonrası endişe duyan veliler, emniyet güçlerinin okul önlerindeki varlığından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Okul önlerinde bekleyen polis ekipleri, okul servislerinin denetiminden çevre güvenliğine kadar geniş bir yelpazede görev alıyor.

Güvenlik önlemleri sadece okul kapılarıyla sınırlı kalmıyor. Okul yakınlarındaki; Park ve bahçeler, İnternet kafeler, Market ve büfe çevreleri de sivil ekipler tarafından anlık olarak kontrol ediliyor.