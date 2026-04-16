Bilecik'in Osmaneli ilçesinde simit ve poğaça gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Belediye zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırın ve satış noktalarına yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde simit ve poğaça başta olmak üzere ürünlerin gramajları kontrol edildi. Vatandaşların haklarının korunması ve standartlara uygun üretimin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin belirlenen gramajlara uygunluğu titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yapılan denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması adına denetimlerimiz aralıksız devam edecektir' dedi.