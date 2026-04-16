AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Subaşıoğlu, Denizli'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının hem toplum hem de siyaset açısından önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Subaşıoğlu, 'Sizler yalnızca vatandaşlar için değil, biz siyasetçiler açısından da son derece kıymetlisiniz. Çünkü bizler, toplumla kurduğumuz iletişimde en güçlü köprüyü sizlerin aracılığıyla kuruyoruz. Mesajlarımızın doğru ve etkili şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasında basın mensuplarının rolü tartışılmaz derecede büyüktür' dedi.

Denizli'de kamuoyu oluşturulması ve vatandaşla iletişim kurulmasında basının önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Subaşıoğlu, 'Kamuoyunun bilgilendirilmesi, yapılan çalışmaların vatandaşlarla buluşturulması ve sahadan geri bildirimlerin toplanması noktasında sizler çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bu yönüyle ortaya koyduğunuz emek, tam anlamıyla bir kamu hizmetidir' diye konuştu.

Basın mensuplarının kısıtlı imkânlara rağmen büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Subaşıoğlu, tüm gazetecilere teşekkür etti. Denizli basınının yeni dönemde daha başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını dile getiren Subaşıoğlu, 'Özkan Başkanımızın liderliğinde Denizli basınının daha nitelikli, doğru ve etkili işlere imza atacağına inanıyoruz. Toplumun doğru, tarafsız ve manipülasyondan uzak haberle buluşması ancak tecrübeli ve ilkeli gazeteciler sayesinde mümkündür. Bu vesileyle tüm ekibi tebrik ediyor, başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.