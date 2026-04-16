Bilecik'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı ve teorik eğitim verildi. Düzenlenen eğitimde öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve yayaların trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında öğrenciler, trafik ortamını daha yakından tanıma fırsatı bulurken, yaya olarak ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına karşı doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak gösterildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.