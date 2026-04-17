Manisa'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına yoğun katılım sağlanırken, namaz öncesi konuşan Hatuniye İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın titreyen sesi cemaate duygu dolu anlar yaşattı.

Manisa'da tarihi Hatuniye Camiinde cuma namazını müteakip Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen gıyabi cenaze namazına Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Aydın Akagündüz, öğretmenler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Gıyabi Cenaze Namazı öncesi cemaate bir konuşma yapan Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban, 'Kahramanmaraş'ta yüreklerimizi burkan, gönüllerimizi yıkan bir saldırı olayıyla karşı karşıya kaldık ve öğretmenimiz, öğrencilerimiz vefat etti. Rabb'im rahmete giden öğretmenimize ve öğrencilerimize rahmet eylesin. Geride bıraktıkları yüreği yanık annelere, babalara, yakınlara Rabbim sabır ihsan eylesin. Yaralı çocuklarımıza acil şifalar versin. Acımız büyük. Bugün Türkiye genelinde cuma namazı hutbelerimizde de konu ele alındı ve cemaatimizle paylaşıldı. Gün kenetlenme günü, gün acıyı paylaşma günü, gün yarayı sarma günü. Rabb'im tekrarını göstermesin' dedi.

Sesi titreyerek devam etti

Kendisinin iki öğretmen babası olduğunu kaydeden Çoban, 'Ben iki öğretmen babasıyım. Üç çocuğa velilik yaptım. Hepinizin yaptığı gibi. Bugün sabah saat 8.30'du. Büyük kızım aradı. Bursa'da İngilizce öğretmeni. Dedim herhalde acil bir şey var. Olayla bağlantı kuramadım bir anda. Ağlıyor. Dedim hayırdır? 'Baba ben okuldayım' dedi. 'Nöbetçiyim' dedi. Onların okulu 2 bin kişi öğrencisi olan bir okul. Kalabalık bir okul. Ben birkaç kez gittiğimde gördüm. Öğrenci dağıldığı zaman adeta çocuk seli atıyor. Bir de düşünün hiç kimse yok. 'Baba hiçbir öğrenci yok' dedi. 'Hiçbir veli yok.' O ağladı, ben ağladım. Bir anda korona dönemini hatırladım. Korona virüs hadisesinde camiler kapanmıştı. Bilirsiniz. Biz camiye geldik, ezan okuduk. Merkez camii açık, diğerleri kapalıydı. Bomboş, bir ben varım, bir kubbe var. Kaç kez ağladım, yakın dostlarımı aradım. Onun için bir imam için cemaati ne ise, bir öğretmen için öğrenci o kadar ayrı bir özelliği var. Onun gönlünde ayrı bir yeri var. Anne babalar ne olur öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Veli ile öğrenciyi karıştırmayalım. Herkes yerini sınırını bilsin. Veliler öğretmenlere kök söktürüyor. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Sınırlarımızı yeniden belirleyelim. Kimsenin canı yanmasın. Hükmü şehittir bunlar. İlim yolunda canlarını feda etmişlerdir.' şeklinde konuştu.

'Gün suçlu arama günü değildir'

Cemaatin haklarını helal etmesinin ardından kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube tarafından basın açıklaması düzenlendi. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav açıklamasında oynanan kirli oyunun farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: 'Öğretmene şiddet görüntüsüyle başladı, arkasından çok daha büyük bir plan çıktı. Şer odakları, dijital ortamda tuzağa çektiği çocuklarımızı, oyunlar ve sapkın inançlarla, arkadaş ve öğretmen katili haline getiriyor. İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar, hepimize çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Gün suçlu arama günü değil, aklıselimle düşünüp milletçe yaşadığımız bu kötü günleri atlattıktan sonra, ortaya sivil toplum, üniversiteler ve devletimizin bütün birimlerinin katkısıyla kalıcı çözüm üretecek bir eylem planı koyma günüdür. Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan kirli oyunların farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Dijital oyunlar zorunlu içerik denetiminden geçirilmeli, çocuklar için uygundur sertifikası bulunmayan oyunlara oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir.'

'Kaosa dönüştürmeye çalışanlar var'

Yasav açıklamasını şöyle tamamladı: 'Bugün yaşanan bu eğitim olayları kaosa dönüştürmek için her türlü provokasyonu yapan okullarımızda sapkın akımları nasıl desteklediklerini, din ve maneviyat adına ne varsa nasıl karşı çıktıklarını, değerlerimize nasıl düşmanlık ettiklerini çok iyi biliyoruz. Sözde tepkilerine, içine düştükleri çelişkilerle baktığımızda maskelerinin arkasındaki kirli yüzü görmüyor değiliz. Artık bu sapkınlara tahammül edeceğimiz günler geride kaldı. Mecliste 15 yaş altına sosyal medya kullanımına sınır getiren düzenlemeye karşı çıkıp bir ay önce 'okullar karakol değildir. Eğitim polis nezaretinde sürdürülemez' deyip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş meydanında ise 'bakanlığın önünde polis var. Okulların önünde yok. Neden okulların güvenliği sağlanmıyor' diyerek sorumsuzluğun dibini görenlerin gerçek yüzlerini milletimize anlatacağız. Ölenlerimize rahmet, yaralı olan yavrularımıza da inşallah Rabbimden acil şifalar diliyorum.'

Basın açıklaması okunan Fatihalar ile sona erdi.