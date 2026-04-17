Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'e hakaret iddiası ile tutuklu yangılanan Mehmet Emin Korkmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede, 'Paylaşım yapılan hesap bana aittir. Paylaşımı ben yapmadım. Olay günü hesabıma giriş yapmak istedim ancak giriş yapamadım' diyerek kendini savunan Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilen Mehmet Emin Korkmaz, müdafisi Av. Yakup Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vekili Av. Rümeysa Çelik, müşteki Zeynep Güneş ve vekili Av. Pınar Turhanoğlu, Av. Halide Akay, Av. Kübra Yıldırım, Av. Zeyit Keskin ve Av. İsmail Doğancan Çıra duruşma salonunda hazır bulundu.

'Paylaşımı ben yapmadım, olay günü hesaba giremedim'

İddianamenin kabulü kararının okunmasıyla başlayan duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Emin Korkmaz, 'Paylaşım yapılan hesap bana aittir. Paylaşımı ben yapmadım. Olay günü hesabıma giriş yapmak istedim, ancak giriş yapamadım. Uygulama kaynaklı bir problem olduğunu düşündüm. Bundan sonrasında herhangi bir işlem yapmadım. Aynı gün akşam saatlerinde annem ile birlikte iken Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Musa Taşkın tarafından öğrendim. Olayı bu şekilde öğrendim. 28. Dönem aday adayı idim. Hesabım çalındığında partimiz avukatı Av. Ünzile hanımdan hukuki yardım istedim. İkametime en yakın karakol olan Yenişehir Şehit Polis Murat Elik Polis Merkez Amirliğine başvuru yapmak için gittim. Bu sırada başvuru yapamadan paylaşım sebebiyle gözaltına alındım. Burada bana gözaltı kararı tebliğ edildi. Şahsi olarak siyasi anlayışım gereği bir kadını dini inançları üzerinden hedef almak benim tavrım değildir. Benim de annemin başı kapalıdır. Her ne kadar olayı kabul etmesem de Belediye Başkanı Zeynep hanımdan özür dilemek istiyorum. Yaklaşık yetmiş gündür tutuklu olarak bulunuyorum. Ailem Erzurum'dadır. Olayda herhangi bir kastım yoktur. Kadınların gerek giyim tarzı gerek sosyal durumları gözetildiğinde hedef alınması kendi açımdan bir utanç olarak görüyorum. Öncelikle tahliyemi talep ediyorum' dedi.

'Paylaşım beni toplum önünde küçük düşürmüştür'

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş ise, 'Sanığın savunmalarına katılmıyorum. Beni paylaşım sebebiyle toplum önünde küçük düşürmüştür. Türk Anadolu kadınına yönelik paylaşımda yer aldığı üzere, bu şekilde noktası virgülüne kadar yazım yapıp beni küçük düşürebiliyorsa, yüksek lisans yapan bir gencin bunu yapmasından dolayı cezasını çekmesini istiyorum. Sanık ile önceye dayalı bir tanışıklığımız yoktur. Sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır' ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığın kovuşturma aşamasında öne sürmüş olduğu tanık dinlenmesine ilişkin soruşturma aşamasındaki savunması kapsamında ilgili delilli bildirmediği anlaşılmakla bu aşamada sonradan ortaya çıkan delillin uygulanmasının yargılamaya bir yenilik katmayacağı gözetildiğinde reddine; tutuklu sanık Mehmet Emir Korkmaz'ın üzerine atılı suçun kapsam ve mahiyeti, suç şüphesinde değişiklik olmaması, dosya içerisinde bulunan kolluk tutanakları gözetildiğinde sanığın yakalanma şekli ve savunmasının değerlendirilmesi neticesinde atılı suçu işlediği yönündeki kuvvetli şüphenin devam ediyor oluşu, kaçma ihtimali nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu nedenle duruşmanın 8 Mayıs 2026 günü saat 09.10'a bırakıldığı belirtildi.

'Gereğini Türk adaleti yapmıştır'

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş, sözlerinin başında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Güneş, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

'Bugün beni yalnız bırakmayan, örf ve adetlerimize sahip çıkan, bizi destekleyen tüm vatandaşlarımıza; işlerini bırakıp gelen çalışanlara, emekçi kadınlarımıza ve desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve desteğini esirgemeyen milletimize teşekkürü bir borç bilirim. Bugün şahsıma yönelik gerçekleştirilen hakaret içerikli ifadeler nedeniyle açmış olduğum davanın duruşması, duruşması yapılmıştır. Gereğini Türk adaleti yapmıştır. Türk adaletine güvenim sonsuzdur. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.'

'Zeynep başkanımızın yanındayız'

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'Davanın ilk davası görülmüş oldu. İkinci davası da Mayıs ayı içerisinde yapılmış olacak. Bu konuyla alakalı biz Zeynep Başkanımızın dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da yanındayız. Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi, adalete güveniyoruz. Bu konuda da bizleri yalnız bırakmayan tüm Mihalgazili hemşehrilerimize, tüm Eskişehirlilerimize teşekkür ediyoruz. Teşkilatımız her zaman Zeynep Başkanımızın yanında olmaya devam edecek. Sağ olun' diye belirtti.

'Biz bu kazanımları çok zor elde ettik'

Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise, 'Duruşmamız Mayıs ayına bırakıldı. Zeynep Başkan seçilmiş bir belediye başkanı. İnancı gereği, değerleri gereği giyindiği şekliyle Belediye Başkanlığı yapıyor. Biz bu kazanımları çok zor elde ettik. Bugün Cumhurbaşkanımızın sayesinde Zeynep Hanım bu şekilde kamusal alanda var. Seçilmiş bir belediye başkanı ve görevini layığıyla yapıyor. Fakat buna rağmen hala bunu kabullenemeyenler var, buna dil uzatmaya çalışanlar var. Biz buna en iyi cevabı Türk yargısının vereceğini düşünüyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmamız Mayıs ayına bırakıldı. Biz Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi yargımıza güveniyoruz. Yargımız Türk milleti adına karar veriyor. Biz en iyi kararı vereceğine inanıyoruz' şeklinde konuştu.