Datça Belediyesi'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği alanda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, 12 milyon 384 bin TL sözleşme bedeliyle hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, projeyi 210 gün içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyor.

Doğal yapıya uygun şekilde tasarlanan Gündüz Bakımevi; bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşacak. Bodrum katta yemekhane ve teknik alanlar yer alırken, zemin ve birinci katta idari birimler ile toplam 40 öğrenci kapasiteli iki sınıf bulunacak. Ayrıca çocukların hem açık hem de kapalı alanları verimli şekilde kullanabilmesi için her katta işlevsel alanlar oluşturulacak.

Başkan Aras: 'Geleceğin Muğla'sını çocuklarımızla inşa ediyoruz'

9'u faaliyette, 2'si yapım aşamasında olmak üzere toplam 11 Gündüz Bakımevi ile çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocuklara yönelik yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu söyledi. Başkan Ahmet Aras, 'Çocuklarımızın eşit, güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailelerimizin yaşamını kolaylaştıran, çocuklarımızın geleceğine katkı sunan projeleri Muğla'nın her noktasında hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geleceğin Muğla'sını çocuklarımızla inşa ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz' dedi.