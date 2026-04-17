İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı önemli ölçüde yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kent genelinde baraj doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

Öte yandan barajlar arasında doluluk oranlarının değişkenlik gösterdiği, bazı barajlarda yüksek seviyelerin dikkat çektiği öğrenildi.