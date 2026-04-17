Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Kentte tüm okullarımızda güvenlik önlemleri tamamen alınmıştır' dedi.

Vali Çiçek, 8. Kayseri Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı açıklamada Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylara değindi. Çiçek, 85 milyonluk ülkede bütün önlemler alınsa da bu tür olayların olabileceğini söyleyerek, 'Hepimizin bildiği gibi bütün önlemleri alsanız da 85 milyonluk ülkede böyle sıkıntılar olabiliyor ve maalesef bu bizi çok yaraladı. Kayseri açısından burada bir şey söylemek istiyorum. Kayseri'de tüm okullarımıza güvenlik önlemleri tamamen alınmıştır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz açısından özellikle belirtmek isterim ki hassasiyetle ve büyük titizlikle devam ediyor' dedi.

Vali Çiçek, Kayseri'de her okulda polis görevlendirildiğini söyleyerek, 'Şu an her okulumuzda polis görevlendirdik. Şu an itibariyle 285 polisimiz, ayrıca bekçilerimizle beraber 325 okulumuzda polisimiz görevli. Jandarma bölgesindeki her okulda da jandarma görevli. Dolayısıyla biz her türlü önlemi almış durumdayız. Ancak bunun için hep beraber ele ele vererek çocuklarımızı sadece yasaklarla 'sosyal medyaya girme' diyerek engelleyemeyiz. Çocuklarımızın ilim yuvalarında olması için el birliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Çocuklarımızı sporla meşgul etmek için mücadele içerisinde olmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.