Zonguldak'ta özel bir maden ocağında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi Suat Kulakçı'nın, yıllar önce aynı ocakta yaşamını yitiren ağabeyiyle benzer bir sonu paylaşması yürekleri dağladı.

Asma Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında meydana gelen olayda, 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Kulakçı'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Kumtarla köyüne getirildi. Üç çocuk babası Kulakçı için köyde helallik alınıp dua edildi. Kulakçı'nın cenazesi, Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Suat Kulakçı'nın emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilirken, ağabeyi Kenan Kulakçı'nın da 2017 yılında aynı maden ocağında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden iki işçiden biri olduğu öğrenildi. Cenaze törenine Kulakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulakçı'nın emekli madenci arkadaşı Ramazan Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluklarının birlikte geçtiğini ve yıllar önce madene birlikte girdiklerini söyledi. Altın, Kulakçı'nın ağabeyini de aynı ocakta kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Kulakçı'nın çocuklarına bakmakla yükümlü olduğu için yeniden madende çalışmaya başladığını belirten Altın, 'Dönmek istemiyordu. Ağabeyini burada kaybettiği için burası ona soğuk geliyordu. Ancak hayat şartları nedeniyle tekrar çalışmak zorunda kaldı' dedi. Emekliliğine bir ay kaldığını dile getiren Altın, 'Emekli olduktan sonra madeni bırakacağını söylüyordu. Bir aylık süresi kalmıştı. Dün akşam yaşanan elim kaza sonucu arkadaşımızı kaybettik' diye konuştu. Altın, aynı ocakta iki kardeşin hayatını kaybetmesinin aile ve yakınları için büyük bir acı olduğunu sözlerine ekledi.