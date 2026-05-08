Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek vererek örnek bir dayanışma sergiledi.

Yeşil Vatanın korunması için görev yapan orman personeli, bu kez ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmak amacıyla gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen kampanyaya personelin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Yetkililer, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, kampanyaya destek veren tüm personele teşekkür etti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Ormanlarımızı koruyarak geleceğe nefes olan personelimiz, toplumsal dayanışma konusunda da duyarlılığını ortaya koymuştur' ifadelerine yer verildi.