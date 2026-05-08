Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yangın sezonu öncesinde orman yangını riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da pus ve sis etkisini sürdürüyor
Ekipler tarafından, ormanlık alanlarla sınır olan yerleşim bölgelerinde diri ve ölü örtü temizliği ile dal budama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla yanıcı madde miktarının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yetkililer, yürütülen faaliyetlerle olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesinin amaçlandığını belirterek, yangının yerleşim alanlarına sıçramasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA