Samsun'da yaz aylarının gelmesiyle 15 Mayıs itibarıyla sahillerde 110 cankurtaran görevlendirilecek. Gümüş bröve sahibi yüzücü gençlerin itfaiyeye müracaatı bekleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 15 Mayıs itibarıyla plajlarda sezon hazırlıklarına başlıyor. Samsun Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Rıza Zengin, Terme'den Yakakent'e kadar uzanan geniş bir hatta cankurtaran hizmeti verileceğini belirtti.

Şube Müdürü Rıza Zengin, 'Önümüzde yaz sezonu başlayacak. Birinci derecede tabii ki en önemli hizmet alanı sahiller oluyor. Bu sene 15 Mayıs itibariyle bu hizmeti başlatacağız. Hazırlık süresini bir 15 gün sürdüreceğiz. Terme'den Yakakent istikametine kadar valiliğimizin belirlediği yüzülebilir alanlarda cankurtaran hizmetini vermeye devam başlayacağız. Büyükşehirimizin şu anda 19 adet belirlediği mavi bayrak plajlı alanlarda da bu hizmeti aktif bir şekilde sürdüreceğiz' dedi.

110 cankurtaran görev yapacak

Gümüş bröveli gençlere çağrı yapan Zengin, 'Bu sene 110 personeli hedefledik. Tabii ki gümüş bröve yüzen personeli istihdam etmek noktasında bazen temininde güçlük çekiyoruz. Bu hizmete gönüllü olan gençlerimizi bekliyoruz. Gümüş brövesini olan arkadaşlarımız bizlere müracaat ederse yaklaşık 1 Haziran - 15 Eylül arası onları çalıştırmak isteriz' diye konuştu.