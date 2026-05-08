Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye meclisinde kabul edilen ek bütçe sonrası yaptığı açıklamada yatırım kararlılığını vurgulayarak, 'Biz bu şehrin sevdalısıyız, Terme için yatırımdan yatırıma koşmaya devam edeceğiz. 1 milyar 300 milyon TL'yi aşan bu bütçe, ilçemizdeki dev projelerimizin ve büyük kalkınma hamlemizin en güçlü müjdesidir' dedi.

Terme Belediye Meclisi 2026 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimini Belediye Başkanı Şenol Kul başkanlığında gerçekleştirerek, ilçenin kalkınma hamlesini hızlandıracak 454 milyon 500 bin TL'lik ek bütçeyi oy birliğiyle kabul etti. Bu kararla birlikte Terme Belediyesi'nin 2026 yılı toplam bütçesi 1 milyar 304 milyon 500 bin TL'ye ulaştı ve oy birliğiyle kabul edildi.

'Terme için hizmet üretmeyi seviyoruz'

Belediyenin vizyon projelerini hayata geçirmek ve ilçenin artan ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek amacıyla hazırlanan ek bütçe hakkında konuşan Başkan Şenol Kul, '850 milyon TL olan mevcut bütçemizin, gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlar neticesinde Mayıs ayı itibarıyla yetmeyeceğini öngördük. Bugün onaylanan ek bütçe ile birlikte Terme'mizde yeni ve büyük yatırımların kapısını sonuna kadar aralıyoruz' diye konuştu.

' Bu eser sizin eseriniz'

Hizmet anlayışlarının temelinde 'insan odaklılık' olduğunu belirten Başkan Kul, meclis üyelerine hitaben, 'Terme'ye güzel ve kalıcı eserler bırakabiliriz inşallah. Bu eser sizin eseriniz' diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Muhalefet meclis üyelerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Kul, '82 mahallemiz ile birlikte muhtarlarımızla, teşkilatlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele, gönül gönüle vererek çalışıyoruz. İnsanlarımızın hizmetkârı olmayı kendimize en büyük görev biliyoruz' şeklinde konuştu.

' Kaynak üreten ve büyüyen bir belediye'

Terme Belediyesi'nin kendi kaynaklarını üretme ve bütçeyi verimli kullanma konusundaki başarısına dikkat çeken Başkan Şenol Kul, 'Bütçeye uygun kaynak üretme noktasında titiz bir çalışma yürütüyoruz. 1 milyar 300 milyon TL baremini aşan bu güçlü bütçe yapısı, ilçemizin çehresini değiştirecek modern projelerin teminatı olacaktır. Aldığımız kararın Terme'mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilerle sona erdi.