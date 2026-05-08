Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ) yaşanan olaylara ilişkin öğrencilere birlik ve sağduyu çağrısında bulundu. Aksoy, gençlerin ideolojik ayrışmalar üzerinden kutuplaştırılmak istendiğini belirterek, 'İdeolojiler sizin gözünüzü kör etmesin. İdeolojilerin hiçbiri sizin sevmenizden ve bir arada olmanızdan kıymetli değil. Bunlar sizin içine çekilmek istendiğiniz tuzağın bir parçası. Bunların dışında duracağız. Böyle bir kutuplaşma yok. Bu bir hayal' dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde gençlerin akademik ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla 'Küresel İktidar' konulu ihtisas akademi programı düzenlendi. YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte güncel küresel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından konuşan Batıkan Aksoy, uzun bir sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Dün ODTÜ'de gençler arasında yaşanan olaylara da değinen Aksoy, gençlerin ideolojiler ile karşı karşıya getirilip birbirlerinden uzaklaştırıldığına dikkat çekti.

'İdeolojiler sizin gözünüzü kör etmesin'

Sorular üzerine ODTÜ'deki olaylara değinen YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, 'Biz aydına 'münevver' diyoruz. Aydınlanan ve çevresini de aydınlatan demek. Bir aydın sadece seküler olmak zorunda değildir. Kültürel iktidar meselesi gerilimli ve sürekli yer değiştiren bir mücadelenin eseri. Sürekli bir devinim ve akış içerisindedir. Bu karşılıklı mücadele ve akış seni daha iyi bir üretim yapmaya getiriyorsa milletlerin de ileri gitmesinin motoru olur. Birbiriyle çatışan iki kutup düşüncesine katılmıyorum. Saygı varsa, başkasının düşüncesi seni sadece düşünce olduğu için rahatsız etmiyorsa ortada bir çatışma yok. Bugün gençler kendilerinin itilmek istendiği bu tuzaktan kendilerini çekip kurtarmalılar. Dün Ankara'da ODTÜ'de benzer şeyler yaşadık. Aynı jenerasyona sahip iki gencin birbirinden ne farkı olabilir? Aynı kaygıları duyan, dünyaya benzer telaşlarla bakan, benzer keyifleri alan iki özne ne konuda anlaşamayabilir? İdeolojiler sizin gözünüzü kör etmesin. İdeolojilerin hiçbiri sizin sevmenizden ve bir arada olmanızdan kıymetli değil. Bu kutuplaşmayı aslında zihinlerinizde ve eylemlerinizde üreten ne yazık ki yine sizlersiniz, dün ODTÜ'deki kardeşlerimiz. İkisi de kardeşlerimiz. Temel değerlerde uzlaşacağız. Bayrakta uzlaşacağız, bunun tartışması yok. Mukaddes değerlerde uzlaşacağız. 'Herkes dindar olsun' kastetmiyorum. Herkes dindarlığa da dinsizliğe de saygılı olsun. Bir başkasını zorlamasın, bu konuda dayatmada bulunmasın. Biz de Cumhurbaşkanımız da bunu istiyor. Milletimiz de bunu istiyor. Bunlar sizin içine çekilmek istendiğiniz tuzağın bir parçası. Bunların dışında duracağız. Böyle bir kutuplaşma yok. Bu bir hayal. Eğer sen karşındakini sadece düşüncesinden ötürü yargılamıyorsan ve dışlamıyorsan ortada bir kutuplaşma yoktur. Eğer yapıyorsan kendimizi düzelteceğiz' diye konuştu.

'YÖK önceden askere brifing veriyordu, şimdi öğrencileri dinliyor'

1990'lı yıllarda askerin YÖK üzerinde baskılı olduğunu ve yönlendirdiğini ifade eden YÖK Genel Sekreteri Aksoy, 'YÖK şu anda bugün gençlerin ayağına geliyor. Değişim, yeni vizyon bu. Artık YÖK size gelip dinliyor. Sizin gibi düşünüyor ve dertlerinize merhem olmaya çalışıyor. Artık eski Türkiye'ye dönüş yok. Bunu bir siyasi söylem olarak söylemiyorum. Eski Türkiye'nin kapıları kapandı. Düzen ne olursa olsun, konjonktür ne olursa olsun eski Türkiye'ye dönmek isteyenler karşılarında sadece bir duvar bulacaklar. Yeni YÖK'ün vizyonu askerlere brifing veren değil, gelip gençlere brifing veren, gençlerin düşüncelerini ve arzularını dinleyen YÖK'tür. Bundan sonra da böyle olacaktır' şeklinde konuştu.

Rektör Aydın: 'Lider Ülke Türkiye hedefi doğrultusunda çaba sarf etmeyi milli bir vazife şeklinde görmekteyiz'

Programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise 'Dijitalleşmenin hız kazandığı çağımızda kültürel üretim; sinemadan edebiyata, akademiden sosyal medyaya dek geniş bir sahada etkisini göstermektedir. Dolayısıyla kültürel bağımsızlığın korunması; yerli düşüncenin, özgün sanat anlayışının ve nitelikli akademik üretimin desteklenmesiyle mümkündür. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bizler de milli ve manevi değerlerini evrensel bilgiyle buluşturabilen; düşünen, üreten ve kültürel özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi ve Lider Ülke Türkiye hedefi doğrultusunda çaba sarf etmeyi milli bir vazife şeklinde görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret buyurduğu üzere 'Günümüzün ihtiyaçlarıyla yeniden yorumlayarak kültürümüzü ihya etmek, ayağa kaldırmak, geleceğe taşımak' bizlere yüklenmiş en anlamlı sorumluluklardandır' ifadelerini kullandı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ayrıca TÜGVA Genel Merkez Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.