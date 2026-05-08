Hakkâri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında görev yapan bir psikoloğa bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesine Samsun'da yapılan basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri katıldı.

Açıklamayı okuyan Türk Psikologlar Derneği Samsun Şube Başkan Yardımcısı Gamze Sırmalı Karabulut, 'Her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' dedi.

'Çalışma ve güvenlik şartları değerlendirilmeli'

Karabulut açıklamasında, 'İki gün önce kamuoyuna da yansıyan haberlerde, Hakkâri Gazi Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında görev yapan bir psikoloğa yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştiği bilgisi yer aldı. Yaşanan bu olay hepimizi derinden üzmüş, çalışma alanlarımızdaki güvenlik ve çalışma şartlarını yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılmıştır. Her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' denildi.

'Sosyal risk haritası çalışması yeniden değerlendirilmeli'

Açıklamada son dönemde yürütülen sosyal risk haritası çalışmasının da tekrar ele alınması istenerek, 'Çalışan güvenliğini önceleyen tedbirlerin alınmasını, işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesini, yeterli personel ve teknik altyapının sağlanmasını, etik, hukuki ve mesleki ilkelerin titizlikle gözetilmesini, çalışanların görüş ve önerilerinin karar süreçlerine dahil edilmesini, sosyal hizmet alanındaki yapısal eksikliklerin giderilmesini, sosyal risk haritalaması çalışmalarının meslek örgütleri, akademi ve saha çalışanlarının katılımıyla yeniden değerlendirilmesini, risk tespiti kadar koruyucu-önleyici ve güçlendirici müdahale mekanizmalarının da geliştirilmesini, sahada görev yapan personelin fiziksel, psikososyal ve mesleki güvenliğini esas alan uygulama standartlarının oluşturulmasını talep ediyoruz' ifadelerine yer verildi.