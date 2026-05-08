Samsun'un Bafra ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda hafta boyunca sürdürülen faaliyetlerde öğrencilere trafik ışıkları, trafik levha ve işaretleri, yaya kaldırımı ve yaya geçidi kullanımı, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları ile koruyucu ekipman, kask ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliklere ilçe ve çevre ilçelerden katılan toplam 750 öğrenci, kuralları hem sınıf ortamında verilen teorik eğitimlerle hem de parkurda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğrenme fırsatı buldu.