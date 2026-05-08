İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Valilik görevindeyken uyguladığı 'Erzurum Modeli'yle kentteki tüm sahipsiz köpeklerin toplatıldığına dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, diğer illerde de 'Erzurum Modeli'nin uygulanması çağrısında bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, tüm canlıların Allah'ın yarattığı varlıklar olduğunun altını çizen Fırat, 'Dinimiz, hayvanlara eziyet edilmemesini, onlara merhametle yaklaşılmasını emretmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren kişinin Allah'ın rızasını kazandığını bildirmiştir' ifadelerini kullandı.

'Aileler köpek saldırısı endişesi yaşamamalı'

'Bununla birlikte insan hayatını ve halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı gerekli tedbirlerin alınması da esastır' diyen Fırat, şöyle devam etti: 'Ne yazık ki sahipsiz sokak köpekleri kaynaklı güvenlik sorunları devam etmektedir. Aileler, çocuklarını evden gönderirken köpek saldırısı endişesi yaşamamalıdır. Ancak bugün birçok vatandaşımız başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir.'

Çözüm kanunu uygulamaktan geçiyor

Bu sorunun çözümünün belediyeler ve yerel yönetimlere kanunla verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesinden geçtiğine işaret eden Fırat, 'Sahipsiz köpeklerin toplanması, bakımevlerine götürülmesi, kısırlaştırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesi süreçleri etkin şekilde yürütüldüğünde, sorun büyük ölçüde çözülecektir' değerlendirmesini yaptı.

Erzurum modeliyle tüm sahipsiz köpekler toplandı

Bu noktada tüm illerde 'Erzurum Modelinin' uygulanmasını talep ettiklerini kaydeden Fırat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valisi olduğu dönemde, kentteki tüm sokak köpeklerinin toplatıldığını hatırlattı. Fırat, şunları aktardı: 'İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çitçi'nin Erzurum Valiliği döneminde yürütülen çalışmalar neticesinde, şehrimizde önemli başarı elde edilmiştir. 29 Eylül 2025 tarihinde Erzurum'da sokakta bulunan köpek sayısı 3 bin 899 olarak tespit edilmiş, yürütülen çalışmalar sonucunda 4 Kasım 2025 itibarıyla bu sayı sıfırlanmıştır.

Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü koordinesinde toplam 4 bin 512 sahiplendirme işlemi gerçekleştirilmiş, hayvanların sahiplenilmesi teşvik edilmiştir. Erzurum'da 112 Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarlar doğrultusunda ekipler anında harekete geçmekte, başıboş sokak köpekleri toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmektedir.'

Ege ve Marmara'dan bile köpek getiriyorlar

Erzurum'un en önemli sorunlarından birisinin ise başka illerden 'transport' ve 'yer değiştirme' yöntemiyle hayvan bırakılması olduğunu açıklayan Fırat, 'Sokak köpeği bulunmayan bölgelerde dahi kısa sürede yeni hayvanların ortaya çıktığı görülmektedir. Ege ve Marmara'daki illerden getirildiği anlaşılan küpeli köpekler bile Erzurum'da tespit edilmiştir' bilgisini verdi.

50 dönüm arazi üzerine doğal yaşam alanı

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, tüm bu zorluklara rağmen Erzurum'un, örnek ve öncü rolünü sürdürdüğünü vurguladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için 50 dönümlük arazi üzerine, 5 bin hayvan kapasiteli doğal yaşam alanı inşa edildiğini aktaran Fırat, 'Yaklaşık bir ay sonra faaliyete geçmesi planlanan bu proje dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyoruz' dedi.

Vekil Fırat, açıklamasının sonunda 'Başıboş sokak köpeklerinden kaynaklanan güvenlik ve sağlık tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda Erzurum'daki uygulamaların diğer kentlerde örnek alınması' temennisinde bulundu.