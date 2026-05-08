Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve proje üretimindeki güçlü ivmesini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ammar Karcıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği 'Yapay Zekâ Destekli Diş Analizi ile Adli ve Klinik Karar Sistemlerinin Geliştirilmesi' başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Söz konusu proje, özellikle adli diş hekimliği alanında karşılaşılan ve teşhis süreçlerini zorlaştıran karmaşık vakalara çözüm üretmeyi hedefliyor. Kimlik tespiti yapılamayan, bütünlüğü bozulmuş veya travmatik hasar görmüş olgular gibi durumlarda, dijital panoramik diş radyografilerinden yararlanılarak bireylerin yaş, cinsiyet ve olası hastalıklarının otomatik biçimde belirlenmesine yönelik yüksek doğruluklu derin öğrenme modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu yönüyle proje, hem adli bilişim hem de sağlık teknolojileri alanlarında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesinde Disiplinlerarası Yenilikçi Çalışma, Adli ve Klinik Karar Süreçlerine Katkı Sunacak

Disiplinler arası bir yaklaşımla kurgulanan projede, araştırmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydemir Kadan ve Dr. Dt. Abubekir Laloğlu görev alırken; danışmanlık süreçleri Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ve Doç. Dr. Mete Yağanoğlu tarafından yürütülüyor. Ayrıca projede bir doktoralı bursiyerin de yer alacak olması, genç araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sunması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarına somut katkılar sunması beklenen bu proje, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini ve araştırma altyapısını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletmek üzere başarılı bilim insanını ziyaret ederek, bilimsel çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.