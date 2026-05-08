Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen 'Sarmal' operasyonunda, yapay zeka destekli sahte içeriklerle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünleri piyasa değerinin altında göstererek vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka kullanarak sahte fatura, irsaliye, iş yeri ve ürün teslimat fotoğrafları oluşturduğu, bu yöntemle 90 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 'Sarmal' adı verilen planlı operasyon düzenlendi. Karabük merkezli Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ile örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon ve dijital materyale el konuldu.