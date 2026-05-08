Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan heykeli ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilgili birimlerce, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, milattan sonra 1. ve 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi aslan heykeli ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y. hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.