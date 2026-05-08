Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı Vezirköprü'de gerçekleştirildi.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan'ın yanı sıra mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katılım sağladı.

Toplantıda Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik hibe ve destek programları hakkında sunum yapıldı. Program kapsamında üreticilere başvuru şartları, destek kalemleri ve yatırım süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve kırsalda ekonomik kalkınmanın artırılması amacıyla üreticilerin destek programlarını yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekti.