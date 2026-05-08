Darende Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü Şenliği, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde başladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 3 gün sürecek olan Anneler Günü Şenliği başladı. Belediye tarafından organize edilen şenlikte ilçenin maharetli kadınları tarafından hazırlanan el emeği ürünler, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyalar vatandaşlarla buluştu.

Şenlik alanında kurulan stantlarda yöresel yemeklerden el sanatlarına, süs eşyalarından çiçek çeşitlerine kadar birçok ürün sergilenirken, vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de üretici kadınlara destek olma fırsatı buluyor. Kadın emeğini ve üretimini ön plana çıkaran etkinlik, ilçe halkından büyük ilgi görüyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt yaptığı açıklamada, 'Annelerimiz; sevgisi, fedakârlığı ve emeğiyle toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Bu anlamlı organizasyonla hem Anneler Günü'nü kutlamak hem de üretken hanımlarımıza destek olmak istedik. Tüm hemşehrilerimizi şenliğimize davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.