Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) açılan sergide, öğrencilerin Safranbolu'nun kültürel mirasından esinlenerek hazırladığı hediyelik eşya tasarımları sanatseverlerle buluştu.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen Hediyelik Eşya Çalıştayı kapsamında hazırlanan tasarımlar sergide beğeniye sunuldu.

Karabük Üniversitesindeki sergi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi binasında gerçekleştirildi. Açılışı yapılan sergide, öğrencilerin Safranbolu'nun tarihi dokusu ve geleneksel mimarisinden ilham alarak hazırladığı hediyelik eşya ürünleri yer aldı.

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen çalıştay kapsamında ortaya çıkan tasarımlarda yerel motifler ön plana çıkarılırken, ürünlerin estetik ve işlevsel özellikleri dikkat çekti.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı bulduğunu belirterek, bu tür çalışmaların mesleki gelişim açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Serginin açılışına Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.