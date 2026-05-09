Karabük Üniversitesinde Cumhurbaşkanlığı Aile ve Nüfus 10 Yılı Programı doğrultusunda 'Modern Dünyada Aile: Değişim ve Dönüşüm Süreçleri' başlıklı konferans düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projesi kapsamında Gülnisa Gençlik Kulübü yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın, aile yapılarındaki değişim, kadın-erkek rollerindeki dönüşüm ve toplumsal süreçlerin akademik açıdan değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konferansta konuşan sosyolog-yazar ve Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı ise modernleşme süreciyle birlikte aile yapısında önemli dönüşümlerin yaşandığını belirterek, bireyselleşme, kentleşme ve dijitalleşmenin aile ilişkileri üzerindeki etkilerine değindi.

Programda aile içi iletişim, değer aktarımı ve kuşaklar arası ilişkiler de akademik çerçevede ele alındı. Etkinlik, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.