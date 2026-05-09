Çanakkale'de Jandarma Gücü bünyesinde çeşitli branşlarda askerlik görevlerini yapan sporcular, 44 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada eski dostlar hasret giderdi.

Yıllar sonra aynı şehirde buluşmanın mutluluğunu yaşayan emekli sporcular, askerlik dönemlerinde yaşadıkları unutulmaz anıları yeniden yâd etti. Samimi sohbetlerin yaşandığı programda eski fotoğraflar incelendi, hatıralar tazelendi.

Bir dönem Jandarma Gücü çatısı altında farklı branşlarda mücadele eden sporcular, dostluklarının yıllara rağmen ilk günkü gibi devam ettiğini ifade ederek bu tür buluşmaların sürmesini temenni etti.