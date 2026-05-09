Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde düzenlenen, 'Ticaret Sicili Müdürlükleri Karadeniz Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı'nda, ticaret sicili uygulamalarındaki güncel gelişmeler ve uygulama süreçleri ele alındı.

Samsun TSO, Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüklerinde görev yapan personelin bilgi ve uygulama kapasitesini geliştirmek amacıyla 'Ticaret Sicili Müdürlükleri Karadeniz Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkili uzman kadrosunun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) süreç yönetimi, MERSİS ve ticaret sicili uygulamaları, şirketlerin dijitalleşme, birleşme ve bölünme süreçleri ile Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki güncel düzenlemeler ve mevzuat başlıkları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Murzioğlu: 'Ticaret sicili süreçleri iş dünyası için hayati önem taşıyor'

Toplam 45 il ve ilçelerden gelen 60'a yakın ticaret sicil müdürlükleri personeline yönelik gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ticaret sicili müdürlüklerinin iş dünyasının en temel hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, işletmelerin yasal kimlik kazanmasına ilişkin süreçlerin kayıt altına alınmasında kritik bir görev üstlendiklerini ifade etti. Murzioğlu, farklı illerden katılım sağlayan ticaret sicili müdürlükleri arasında uygulama birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, toplantının bu anlamda önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Toplantının düzenlenmesine katkı sunan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile TOBB'a teşekkür eden Murzioğlu, programın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Altındal: 'Hedefimiz öngörülebilir ve etkin bir sicil istemi'

Ardından kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal ise 'Sicil Müdürleri Bilgilendirme Toplantısı' kapsamında elektronik ticari defter sistemi, MERSİS, sicil uygulamaları, ticaret şirketlerinin dijitalleşme süreçleri ile şirketlerin birleşme ve bölünme işlemleri gibi önemli başlıklarda değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. Altındal, 'Ticaret sicili uygulamalarının daha etkin yürütülmesi adına sürekli istişare hâlindeyiz. Hem mevzuat hazırlanırken hem de uygulama aşamasında odalarımız ve ilgili kurumlarımızla düzenli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ticaret şirketlerimizin kayıtlarının tutulduğu sicil sistemini daha güvenli, hızlı, öngörülebilir ve etkin bir yapıya nasıl taşıyabileceğimizi hep birlikte değerlendireceğiz' dedi.

Toplantılarda katılımcıların görüş ve önerilerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Altındal, 'Özellikle soru-cevap bölümünde aktif katılımınızı bekliyoruz. Her zaman iletişim hâlinde olsak da yüz yüze gerçekleştirilen bu tür toplantıların çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Gün sonunda verimli bir toplantı gerçekleştirmiş olmayı temenni ediyor, hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ticaret sicili alanında güncel düzenlemeler sunumlarla aktarıldı

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanları Mehmet Deniz Ernalbant ve Ronay Akbaş, 'Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) Süreç Yönetimi', Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Osman Faruk Karataş, 'MERSİS ve Ticaret Sicili Uygulamaları', Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Daire Başkanı Recep Yılmaz, 'Ticaret Sicili Uygulamaları ve Şirket Birleşmeleri' ve TOBB Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürü Gökhan Mirahmetoğlu ise, 'Şirket Kuruluşlarının Dijitalleşmesi ve TTK 392/7 Hakkında Bilgilendirme' başlıklarında sunum yaptılar. Toplantıda ayrıca, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Sicili Daire Başkanı Serkan Yüksel de katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. Karadeniz Bölgesi'ndeki ticaret sicili müdürlükleri arasında bilgi paylaşımını artırmayı, hizmet süreçlerinde standardizasyonu güçlendirmeyi ve güncel mevzuata ilişkin ortak anlayış geliştirmeyi amaçlayan toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.