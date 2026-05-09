Samsun Bafra Fen Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir konser verdi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak sahneye çıkan Bafra Fen Lisesi Halk Oyunları Ekibi, sergilediği gösteriyle davetlilerden büyük alkış aldı.

Ardından Bafra Fen Lisesi Korosu, Müzik Öğretmeni Emrah Fidan'ın şefliğinde sevilen eserleri seslendirdi. Konserin birinci bölümünde Bafra Fen Lisesi Marşı'nın ardından İngilizce ezgiler, Meksika halk ezgisi ve Japon halk ezgisi icra edildi. Konserin ikinci bölümünde ise koro ve solo performanslarla sevilen halk müziği eserleri seslendirildi.

Program sonunda Bafra Fen Lisesi Müdürü Uğur Alev, Bafra Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Emrah Fidan ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik'e buket takdim ederek öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Müdür Uğur Alev yaptığı konuşmada, 'Böylesine güzel bir konserin gerçekleşmesinde emeği bulunan Müzik Öğretmeni Emrah Fidan'a, Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik'e, katkı sunan herkese ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Konsere STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.