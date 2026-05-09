Didim Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek. 'Sevginin Ritmi: Annelerle Buluşuyoruz' adıyla gerçekleştirilecek etkinlikte anneler ve çocuklar bir araya gelecek. 10 Mayıs Pazar günü saat 17.00 ile 19.00 arasında Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında müzik dinletileri, dans gösterileri ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Etkinlikte ailelerin birlikte vakit geçirerek eğlenceli ve duygu dolu anlar yaşaması hedefleniyor. Programın dikkat çeken etkinliklerinden biri olan anne-çocuk yoga etkinliği için katılımcılardan yoga matlarını yanlarında getirmeleri istendi. Açık havada gerçekleştirilecek etkinlikte anneler ve çocuklar birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı bulacak. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise yaptığı açıklamada, annelerin sevgileri ve fedakarlıklarıyla hayatın en kıymetli değerleri olduğunu belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.