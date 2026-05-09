Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeşil alanların korunması ve düzenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelindeki park, bahçe, refüj ve yeşil alanlarda bakım, peyzaj düzenleme, budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte saha çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, özellikle çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkurlarında bakım ve yenileme faaliyetlerine ağırlık veriyor. Kullanım yoğunluğu artan alanlarda düzenli müdahalelerle alanların işlevselliği korunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ağaç budama, çim biçme, yabani ot temizliği işlemleri periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada 'Didim'imizin daha yeşil, daha düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Halkın ortak yaşam alanlarını daha modern ve konforlu hale getirmek adına park ve yeşil alanlarımızda bakım çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.