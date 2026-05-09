Aydın'da Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hareketliliği nedeniyle yol kontrol ve denetimleri sıklaştırıldı.

Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hareketliliği nedeniyle Aydın genelinde yol kontrol ve denetimleri sıklaştırıldı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlar tek tek denetlenirken, sürücü ve yetiştiriciler de bilgilendirildi. Kurban Bayramı öncesi bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde denetimler artırıldı. Güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde yürütülen uygulamalarda, hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçların evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, kontrollü hayvan hareketlerinin önemine dikkat çekildi. Ekipler tarafından sürücü ve hayvan sahiplerine gerekli belgeler konusunda bilgi verildi. Yetkililer, iller arası hayvan nakillerinde Veteriner Sağlık Raporu, il içi sığır ve manda nakillerinde Hayvan Pasaportu, koyun ve keçi nakillerinde ise Nakil Belgesi veya Beyanname bulundurulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Öte yandan vatandaşlara da kurbanlık hayvan alımlarını yalnızca izin verilen satış yerlerinden yapmaları çağrısında bulunuldu. Kulak küpesi ve pasaportu olmayan büyükbaş hayvanların satın alınmaması gerektiği belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Cebimde' uygulaması üzerinden küpe numarası ile hayvan kayıt bilgilerinin sorgulanabileceği ifade edildi. 'Sağlıklı hayvan, güvenli kurban, huzurlu bayram' hedefiyle denetimlerin Kurban Bayramı süresince kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.