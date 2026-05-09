Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenen 'Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu' başarıyla tamamlandı.

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen sertifika törenine Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimetullah Şentürk ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı. Programda kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kurs kapsamında katılımcılara ana arı yetiştiriciliği alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Sertifika töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; üniversitenin bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarına dikkat çekerek, arıcılık sektörüne yönelik verilen uygulamalı eğitimin bölge üreticileri için önemli katkılar sunduğunu belirtti. Eğitimlerin, arıcılık faaliyetlerinde verimliliği artırmaya yönelik önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Uslu, 'Bölgesel kalkınma odaklı olan üniversitemizde, bölgemizde faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine verilen uygulamalı eğitimin önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kursu başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik ediyorum' dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.