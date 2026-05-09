Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Merkez yetkilileri, vatan uğruna evlatlarını şehit veren anneleri evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti. Ziyaretlerde annelerle sohbet edilerek Anneler Günü kutlandı.

Yetkililer, şehit annelerinin toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirterek, fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Şehit anneleri ise yapılan ziyaretin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, gösterilen ilgi ve duyarlılıktan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Anneler Günü kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerin, toplumsal dayanışma ve vefa duygusunun güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi.