Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türkoloji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 'Talas Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu' gösterisi, Türk dünyasının ortak kültürünü, kardeşliğini ve gönül bağını aynı sahnede buluşturdu. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen gece, zaman zaman coşkuyu zaman zaman da duygusal anları zirveye taşıdı.

Salonu dolduran vatandaşlar Türk dünyasının dört bir yanından yükselen ezgiler, halk oyunları ve birlik mesajlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Program boyunca sahnelenen eserler adeta Türk coğrafyasının ortak hafızasını yeniden canlandırdı.

'Gez Oğlum', 'Ayrılık', 'Çırpınırdı Karadeniz', 'Bu Gala Daşlı Gala', 'Beri Gel Gara Göz', 'Acem Kızı', 'Dombra', 'Yelkenler Biçilecek' ve 'Özbek Kırgız Tatar Azer Bir Boydur' eserleri salonda büyük alkış alırken, dünyayı kasıp kavuran Kazak Türk dansı izleyenleri büyüledi. Gecenin finalinde hep bir ağızdan söylenen 'Ölürüm Türkiyem' ise salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Türk Dünyasının ortak ruhu sahneye taşındı

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk dünyasının ortak değerlerini yaşatmanın önemine dikkat çekerek, günün anlamına özel bir hediye takdim etti.

Başkan Yalçın, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleştirilen Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın ahşaptan hazırlanan özel bir örneğini Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'a sunarak şu ifadeleri kullandı:

'Türk Dünyası Millet Bahçemizde açılışını yaptığınız Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın bu kez de ahşaptan yapılanını sizlere takdim etmek istiyoruz. Kabul buyurursanız büyük mutluluk duyarız.'

'Balkanlardan Baykal'a ortak bir ses olacağız'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise gecede yaptığı konuşmada hem sanatçılara teşekkür etti hem de ortak Türk alfabesinin tarihi önemine vurgu yaptı.

Yıldırım, 'Mustafa Yalçın Başkanımız bugün bizlere çok güzel bir şölen hazırlamış. Burada emeği geçen tüm sanatçı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sesinize, emeğinize sağlık.' diyerek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Türk Devletleri Teşkilatı, 2021 İstanbul Zirvesi'nden sonra Aksakallar Konseyi'ne ortak Türk alfabesinin hazırlanması görevini verdi. İki yılı aşkın yoğun bir çalışmanın ardından 34 harften oluşan ortak alfabe ortaya çıktı. Artık Balkanlardan Baykal'a uzanan dev Türk coğrafyasında 250 milyonu aşan Türk dünyasının ortak bir alfabesi var.'

Ortak alfabenin gelecek nesiller için tarihi bir köprü olacağını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'İster Azerbaycanlı, ister Kazak, ister Kırgız, ister Özbek, ister Türkmen, ister Türkiyeli, ister Kuzey Kıbrıslı olalım Önümüzdeki yıllarda ortak dilimizi bu alfabe ile okuyacak, yazacak ve birbirimizi daha iyi anlayacağız. Daha fazla kaynaşacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türk dünyası olacağız. Gecemiz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun.'

Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve kardeşlik ruhunu aynı çatı altında buluşturan gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu.