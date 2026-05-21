Türk Mutfağı Haftası, Burdur'un coğrafi işaretli ve geleneksel lezzetleriyle Millet Kıraathanesi'nde başladı.

Türk mutfağı konusunda farkındalık oluşturmak, markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel özelliklerini yurt içi ve yurt dışında vurgulamak, bilinirliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Burdur'da Millet Kıraathanesi'nde başladı. Etkinlik çerçevesinde Burdur yöresinde yapılan Burdur Şiş, Bucak Salebi, keşkek gibi ürünleri tanıtıldı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, 'Türk Mutfağı ve Burdur Mutfağının önemli değerlerini hem sizlerle buluşturmuş olacağız hem de tadımlamış olacağız. Hepimizin mutfağında gördüğümüz şeyleri bazen süsleyerek bazen de özgür reçetesini uygulayarak paylaşmamız gerekiyor. Bu da kültürümüze sahip çıkmanın bir yolu' dedi.