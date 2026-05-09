Galatasaray'ın şampiyonluğu Burdur'da coşkuyla kutlanırken, taraftarlar araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. Galatasaray'ın üst üste 4. kez şampiyon olması tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Maç bitiminin ardından Galatasaray taraftarları, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Burada meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söyleyip, şarkılara eşlik eden taraftarlar büyük coşku yaşadı. Burdur'da Galatasaray taraftarlarının bazıları ise araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu şehir turu yaparak kutladı.