Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 882 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayesinde ve Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan organizasyonda sporcular, tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği parkurlarda yarıştı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen maraton; 10K, 33K ve 53K'lık etaplarda tamamlandı. Sporcular, Kızkalesi'nden başlayarak Lamos Kanyonu'na uzanan rotalarda mücadele etti. Korikos Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçen yarışmacılar, doğa ve tarihin buluştuğu atmosferde koşma deneyimi yaşadı.

Maratonun ödül töreni, tüm parkurların bitiş noktası olan Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirildi. 53K Erkekler Genel Klasmanda Mustafa Dağdelen 5 saat 3 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci oldu. 33K Erkekler Kategorisinde Şahap Dede 3 saat 4 dakika 5 saniyeyle, kadınlarda ise Fransa'dan Eugine Rooke 3 saat 56 dakika 49 saniyeyle ilk sırayı aldı. 10K Erkekler Kategorisinde Rıdvan Aykul 45 dakika 8 saniyeyle, kadınlarda ise Anna Kirdan 52 dakika 47 saniyeyle birincilik elde etti.

Ödül töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Mersin'in spor organizasyonları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, '5'incisini düzenlediğimiz maratonumuz doğa içerisinde ve açık hava müzesi diyebileceğimiz tarihi alanlarda gerçekleşti. Yarışmamıza 28'i yabancı olmak üzere toplam 882 sporcu katıldı. Sporcularımızın parkurlardan memnun kaldığını düşünüyoruz' dedi.

53K Genel Klasman birincisi Mustafa Dağdelen ise parkurun teknik açıdan zorlayıcı ancak keyifli olduğunu belirterek, 'Tarihi alanların içerisinde koşmak gerçekten çok özel bir deneyimdi. Kilikya'yı ve Mersin'i seviyoruz' diye konuştu.

33K Kadınlar Kategorisi birincisi Fransız sporcu Eugine Rooke de parkurun zorlu olmasına rağmen tarihi alanlar ve limon bahçeleri arasından geçmenin unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade etti.

33K Erkekler birincisi Şahap Dede ise organizasyona ilk yıldan bu yana katıldığını belirterek, 'Burası coğrafyası, tarihi ve deniziyle kendimi evimde hissettiğim bir yarış. Her yıl severek katılıyorum' ifadelerini kullandı.

10K Erkekler birincisi Rıdvan Aykul da geçen yıl sakatlığı nedeniyle yarışamadığını belirterek, 'Bu yıl yeniden koşup birinci olduğum için mutluyum. Deniz kenarında başlayıp yine deniz kenarında biten çok özel bir parkur' dedi.