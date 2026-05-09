Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları, Sakarya'da büyük coşku yaşadı. Bir araya gelen yüzlerce taraftar, araç konvoyları ve meşaleler eşliğinde kutlama yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle Serdivan ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Özellikle 2. Cadde de yoğunluk oluşturan taraftarlar, uzun araç konvoylarıyla şehir turu attı. Araçlardan yükselen tezahüratlar Sakarya gecesine renk kattı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda taraftarlar ve müzik eşliğinde eğlendi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken polis yoğunluğun yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.