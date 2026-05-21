Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu Ege Üniversitesi'nin 71. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ege Üniversitesi rektörlüğü tarafından düzenlenen törende bir konuşma yapan Dr. Kasapoğlu Ege Üniversitesi'nin 71. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle üniversitelilerle bir arada olmaktan, bu heyecanı ve gururu paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Kasapoğlu, 'İzmir, tarihiyle, kültürüyle, ticaretiyle bir dünya şehridir. Ama ben İzmir'i tanımlarken hep şu ifadeyi kullanırım: İzmir, her şeyden önce bir gençlik şehridir. Bu şehrin sokaklarında, kordonunda, meydanlarında bitmek bilmeyen bir enerji var. İzmir'i bu vasıfta tutan, bu şehre o gençlik aşısını her daim yeniden vuran ana dinamolardan biri de hiç şüphesiz Ege Üniversitesi. İzmir ve Ege Üniversitesi, birbirini besleyen, birbirini büyüten iki dev marka. Ege Üniversitesi olmadan bir İzmir tahayyül edilemez; İzmir'in yenilikçi ve ufuk açıcı iklimi olmadan da Ege Üniversitesi bu kadar güçlü kök salamazdı. Üniversite bu şehre aklını, gençliğini ve inovasyonunu verirken; İzmir de üniversiteye ilhamını, vizyonunu ve kucaklayıcılığını sunuyor. Nasıl ki bir kalbin attıkça vücuda taze kan pompalanıyorsa Ege Üniversitesi çalıştıkça İzmir'in damarlarına taze kan, yeni fikir, güçlü vizyon pompalanacak' dedi.

Kasapoğlu konuşmasının devamında, 'Ben bu salonda; Türkiye'nin yeni yüzyılını, o büyük vizyonu kendi elleriyle şekillendirecek sarsılmaz bir irade görüyorum. Bilimde sanatta sporda her alanda birlikte yürüyeceğimiz güçlü bir iradenin sembolü olarak görüyorum. Üniversite sıralarını, sadece meslek edindiğiniz, vizelerle finallerle boğuştuğunuz yerler olarak görmüyorsunuz. Burası insanlığın dertleriyle dertlenmeyi, dünyayı doğru okumayı, aklı ve vicdanı aynı anda büyütmeyi öğrendiğiniz bir hayat okuludur. Biliyorum, muazzam bir hız çağında yaşıyoruz. Her şeyin çabuk tüketildiği, bilginin saniyeler içinde eski olma özelliğine ulaştığı bir dünya bu. Ancak unutmayın ki derinlik, sabır ister. Kalıcı eserler, sebat ister. Sizler, bu köklü çınarın köklerinden besleniyorsunuz. Bu köklerde bu milletin değerleri var, irfanı var ve tecrübesi var. Sizden en büyük beklentimiz şudur: Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi enstitüsünde, hangi laboratuvarında, hangi kürsüsünde görev alırsanız alın; zihniniz evrensel ama kalbiniz daima bu coğrafyaya, bu millete bağlı kalsın. Aklınızı merhametle, bilimi vicdanla yoğurun. Çünkü bilimi vicdandan ayıran anlayışın insanlığa ne kadar zulmettiğini ne kadar acı verdiğini hep birlikte görüyoruz. Biz sizlere yürekten inanıyoruz. Devletimizin tüm imkanları, kurumlarımızın tüm imkanları sizlerin emrine amade. Yeter ki siz hayal edin, o hayalin peşinden koşma cesaretini gösterin. Fikir üretin, proje üretin, hata yapmaktan korkmayın. Düşmekten korkmayın, düştüğünüzde kalkmayı kendinize ilke edinin' ifadelerinde bulundu.