Kayseri'de uyandığında evinde gördüğü eniştesini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uyandığında evinde gördüğü eniştesini bıçakla yaralayan S.S:'nin yargılanmasına 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan S.S., duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden bağlandı. Ekranda ailesi ve küçük kızını mahkeme salonunda görünce gözyaşlarını tutamayan sanık 'Çok pişmanım' dedi. Duruşmada kendini savunan sanık, 'Ben uyurken eniştem ve kız kardeşim misafirliğe gelmiş, mutfakta oturuyorlardı. Bir anda tezgahın üzerinde duran bıçağı alarak eniştemi yaraladım' dedi.

Eniştesinin çok iyi bir insan olduğunu ve kendisiyle hiçbir husumeti bulunmadığını belirten S.S., pişmanlığını olduğunu, duygu durum bozukluğu sebebiyle ilaç kullandığını belirterek, 'Bir haftadır ilaçlarımı içmiyordum, uykudan uyandığımda kendimi kaybettim' dedi.

Sanığın avukatı, o anların görgü tanığı olan yaralanan Y.Ö.'nün eşinin de sanıkla paralel ifadeler vermesi sebebiyle sanık S.S.'nin öldürme kastı olmadığı ve kontrolünü kaybedip psikolojik sorunları sebebiyle eylemi gerçekleştirdiğini belirterek sanığın tahliyesini istedi. Savcılık mütalaasında tahliye talebinde bulunuldu. Mahkeme heyeti, süreçte sanığın tutuklu halinin devamına karar vererek davayı ileri tarihe erteledi.