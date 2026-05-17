Talas Belediyesince tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2026 yılı birinci dönem taksit ödeme sonu yaklaşırken, belediyeden önemli bir duyuru yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, söz konusu vergilerin ilk taksitleri için son ödeme tarihinin 1 Haziran 2026 olduğunu belirterek, vatandaşlara özellikle internet üzerinden ödemelerini yapabilecekleri hatırlatmasında bulundu.

2026 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Haziran Pazartesi gününün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısı yaptı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi. Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak 'ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti. Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti. Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve vatandaşların hafta sonu da ödeme yapabileceklerini ifade etti. Buna göre 25-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı dışında 20 Mayıs'tan itibaren hafta içi 08.00-19.00 saatleri arası açık olacak vezneler, hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Mevlana meydanında vezne

Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne, hafta içi 13.30-19.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak. Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden 'E-Emlak Vergisi Bildirim' ve 'E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi' sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler.