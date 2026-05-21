Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Baktır çiftinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada savcı mütalaasını verdi. Savcı; sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'nde camiden evlerine dönen Gülhanım ve Fahri Baktır'ın evlerinin önünde öldürülmesi olayıyla ilgili sanık Murat G.'nin yargılanmasına devam edildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat G.; öldürülen Baktır çiftinin çocukları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Murat G.'nin önceki duruşmada büyükbaş hayvan satması karşılığında 370 bin liralık senetle aldığını belirten M.Ö. tanık olarak dinlendi. M.Ö.'nün duruşma salonuna alınmasının ardından sanığa M.Ö.'yü tanıyıp tanımadığı soruldu. Sanık M.Ö.'yü tanımadığını belirtti. M.Ö. ifadesinde müşteki A. Baktır'ın arkadaşı olduğunu ve A. Baktır ile sanık Murat G. arasındaki alacak - verecek meselesi nedeniyle aracı olduğunu ve tarafların arasını bulmak için 370 bin liralık senet hazırladıklarını ve kendisinin imzaladığını A. Baktır'ın da ciro ettiğini söyledi. Bir diğer tanık M.C. ise sanık Murat G.'nin eski bacanağı olduğunu, olay günü tek başına Murat G.'nin ahırına yakın bir yerde piknik yaptığını ve Murat G.'nin ışığının yandığını, dışarıya çıktığını görmediği söyledi. Sanık avukatı; olayın ardından M.C.'nin emniyete götürüldüğünü ancak verdiği ifadesinin Murat G.'den yana olduğu için imzalatılmadığını ve kayıt altına alınmadığını ifade etti. Murat G.'nin avukatı; M.Ö.'nün yalan beyanda bulunduğu belirterek, M.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederken karşı taraf da M.C.'nin yalan beyanda bulunduğu belirterek, ifadesine itibar edilmemesini talep etti.

Savcılık iddianame istikametinde sanık Murat G. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.