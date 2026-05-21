Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 4 Belediyesi Meclisi üyesi, AK Parti'ye geçti.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kocasinan Belediyesi Meclis üyeleri Mehmet Kuşçu, Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum, AK Parti'ye geçti. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen törende Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, meclis üyelerine rozetlerini taktı.

Programda konuşan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, 'Bugün burada yalnızca siyasi bir katılımı değil, aynı ideale inanmış, aynı dava şuurunu taşıyan insanların gönül birlikteliğini ilan ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nde görev yapan kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımız Mehmet Kuşçu, Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum'un Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen büyük Türkiye davasında AK Parti çatısı altında yer alma kararı bizleri son derece memnun etmiştir. Kendileri milletin sesine kulak veren, memleket sevdasını her şeyin üzerinde tutan, samimiyetine ve dava hassasiyetine inandığımız değerli isimlerdir. Bugün ortaya koydukları irade herhangi bir siyasi hesap değil, millete hizmet etme aşkının ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine omuz verme kararlılığının açık bir göstergesidir. AK Parti sıradan bir siyasi hareket değildir. AK Parti, millet iradesine sahip çıkanların, vesayet odaklarına karşı dimdik duranların, mazlumun yanında yer alanların ve büyük Türkiye hayaline inananların kutlu yürüyüşüdür. Bu dava liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimizle birlikte yazılmış büyük bir hizmet ve mücadele hikâyesidir' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, 'Arkadaşlarımıza inşallah bundan sonrasında hep beraberce yapılacak olan çalışmalarda başarılar diliyorum. Seçildiğimiz günden itibaren bugüne kadar uyum içerisinde Meclis çalışmalarımızda katkıları oldu. Her birine bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasında da daha güçlü bir şekilde bu katkılarını hissettirecek çalışmalara hep beraberce şahit olacağız. Bizler bu memlekete daha iyi hizmet edebilmek için aynı ideallerin insanlarıyız. Baktığımız zaman bugün aramıza katılan 4 tane kardeşimizle birlikte mevcuttaki diğer meclis üyelerimizle aynı ideallerin peşinde koşan insanlarız. Bugün için aramıza katılan bu arkadaşlarımızla birlikte bundan sonrasında da daha da sayının artacağını, aramıza katılacak yeni kardeşlerimizin olacağını ümit ediyoruz. Bunlar bir gönül birlikteliğinin neticesidir. Bu noktada her birine tekrardan hoş geldiniz diyorum' diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da, 'Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahidiz. AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehirimizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Kocasinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında bizler de bu söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz. Elbette gönül belediyeciliğiyle, elbette 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla ve hamdolsun milletin emanet ettiği o hizmet sözünü de yerine layıkıyla getirme gayretiyle de bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizde hiçbir zaman ötekileştiren, ayrıştıran veya nezaket dışı bir söylem üreten bir politika güdümü içerisinde olmadık. Ne olursa olsun cenazelerde yan yanaydık, düğünlerde birlikteydik. İşin özünde birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Bugün bu masa etrafındaki herkesin de bu şehre acaba hizmete nasıl daha birlikte katkı verebiliriz kaygısında olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Birbirimizden şahsi bir menfaatimiz olmadığı gibi bu memlekete nasıl daha çok hizmete vesile oluruz, bu kaygıyla bir aradayız' dedi.

AK Parti'ye katılan Mehmet Kuşçu da, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.