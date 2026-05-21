Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının ufkunu dünyaya açtığını belirterek, 'Bursa'mızı daha yenilikçi ve daha rekabetçi bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu hedeflerimizi canlı tutan unsur da meclisimiz, komitelerimiz, konseylerimiz, sektör temsilcilerimiz ve 60 bini aşkın üyemizdir' dedi.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, güçlü ekonominin bağımsızlığın kalıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, ülkelerin geleceğini üretim gücü, ihracat kabiliyeti, teknoloji geliştirme iradesi ve nitelikli insan kaynağının şekillendirdiğini söyledi. İsmail Kuş, Bursa'nın üretim gücünü ve girişimci ruhunu ortak akılla daha da büyütmek için çalıştıklarını ve bu kapsamda birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık tarafından TETSİAD öncülüğünde gerçekleştirilen HOMETEX Fuarı'nın bu yıl da ev tekstili sektörünün dünyadaki en önemli buluşmalarından biri olarak gerçekleştirildiğini belirten İsmail Kuş, 'Fuarımızı, 19 Mayıs gibi hepimiz için çok anlamlı bir günde açtık. Gerçek bağımsızlığın nitelikli insan kaynağıyla, üretim gücüyle ve teknoloji geliştirme kapasitesiyle belirlendiği bir çağdayız. Kendi emeğini değere dönüştüren, kendi markasını dünyaya taşıyan ve sanayisini geleceğe hazırlayan ülkeler, istiklalini de istikbalini de sağlam temeller üzerine kurar. Bu anlayışla iş dünyasının çatı kuruluşu olarak Bursa'mızın ve ülkemizin üretim gücünü, girişimci ruhunu ve ortak aklını daha da büyütmek için çalışıyoruz' dedi.

'Yeni nesil ticaret kanallarına uyum büyük önem taşıyor'

Mayıs ayında dış ticaret vizyonu açısından da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten İsmail Kuş, Ticaret Bakanlığı destekleriyle 7 UR-GE projesi kapsamında 5 farklı sektörden 160 kişilik heyetle Etiyopya'ya kapsamlı bir ticaret programı düzenlediklerini söyledi. Organizasyonun Türkiye'den Etiyopya'ya gerçekleştirilen en geniş kapsamlı ticaret heyeti olarak kayıtlara geçtiğini belirten İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının Addis Ababa'da 2 bini aşkın Etiyopyalı firma ile ikili iş görüşmeleri yaptığını ifade etti. İsmail Kuş, 'Ticarette yol, masada bekleyenlerin değil, yola çıkanların önünde açılır. Bursa iş dünyası da Odamızın liderliğinde yeni pazarlar için cesaretle yola çıkmaya, fırsatları yerinde görmeye ve üretim gücünü dünya ile buluşturmaya devam edecek' dedi.

'Hedeflerimizi canlı tutan unsur üyelerimizdir'

İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının dar alana sıkışan değil, ufkunu dünyaya açan bir güç olduğunun altını çizerek, 'Hedefimiz, Bursa'yı daha rekabetçi, daha dirençli, daha yenilikçi ve daha güçlü bir ekonomi merkezi haline getirmektir. Bu hedeflerimizi canlı tutan unsur da meclisimiz, komitelerimiz, konseylerimiz, sektör temsilcilerimiz ve 60 bini aşkın üyemizdir. Aynı hedefe bakanlar, aynı geleceği kurar. Aynı sofraya emek koyanlar, aynı bereketi paylaşır. Bursa iş dünyası olarak bugüne kadar nasıl büyük başarıları birlikte hayata geçirdiysek, 2030 vizyonu doğrultusundaki hedeflerimize de aynı inanç, aynı azim ve aynı dayanışma ruhuyla ulaşacağız' ifadelerini kullandı.

'Dijital ve yeşil dönüşüm küresel rekabetin dinamik unsurlarıdır'

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise dijital ve yeşil dönüşümün küresel rekabetin en önemli unsurları haline geldiğini belirterek, Bursa iş dünyasının bu dönüşüm sürecinde güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uludağ Çevre Forumu'nun sürdürülebilir sanayi üretimi ve yeşil dönüşüm konularında önemli paylaşımlara sahne olduğunu belirten Uğur, etkinliğe öncülük eden AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi ile destek veren kurumlara teşekkür etti. Ali Uğur, 'Dijital ve yeşil dönüşüm, küresel rekabet dinamiklerinin en önemli unsurları haline geldi. Birçok ülkenin yeşil dönüşüm rüzgarını arkasına aldığı bu yarışta bizlerin de geride kalmaması gerekiyor' dedi.