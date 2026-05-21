Aksaray'a Adana'dan uyuşturucu getiren şahıslar jandarmanın operasyonuyla binlerce uyuşturucu hap ile birlikte yakalanırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbarı çalışmalar neticesinde 3 şahsın Adana'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile harekete geçen jandarma narkotik ekipleri 3 şüphelinin kimliğini ve araç plakasını tespit ederek takip başlattı. Bir süre yapılan takibin ardından şahısların araçla Adana'dan aldıkları uyuşturucularla birlikte Aksaray sınırlarına girmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda K.C.A. (26), B.K. (21) ve Ö.G. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 3 bin 752 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.