Niğde'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aksaray Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, Türkiye 5.'si oldu.

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen Aksaray temsilcisi elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de şehri gururlandırdı. Şampiyonada farklı illerden gelen güçlü rakiplerle karşılaşan Aksaray Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, disiplinli oyunu ve takım ruhuyla dikkat çekti. Öğrencilerin ortaya koyduğu mücadele, spor camiası ve eğitim çevrelerinden de takdir topladı. Takımın antrenörlüğünü beden eğitimi öğretmeni Emrah Altınsoy yaptı. Sporcuların turnuva sürecindeki hazırlıklarında büyük emek veren öğretmenler ve teknik ekip, elde edilen başarıda önemli rol oynadı.