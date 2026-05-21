Aksaray'da Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu'nun Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Aksaray'da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samet Öztürk başkanlığında yapıldı. İlgili kurum amirlerinin katılım sağladığı toplantıda, kent genelinde trafik güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi. Özellikle kara yollarında meydana gelen trafik kazalarının azaltılması, sürücü ve yayaların bilinçlendirilmesi ile denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması konuları gündeme alındı. Toplantıda ayrıca kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, trafik güvenliği stratejileri doğrultusunda yürütülen çalışmaların daha verimli hale getirilmesi ve yeni dönem planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınabilecek ek tedbirler de detaylı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin yalnızca denetimlerle değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksaray genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.